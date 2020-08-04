"العامة للبترول" تزيل آثار تلوث بترولي من شواطئ رأس غارب

أزالت إدارة حماية البيئة بالشركة العامة للبترول، صباح اليوم الثلاثاء، آثار ثلوث بترولي تعرضت له شواطئ رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر أمس.

تمكن فريق من قسم حماية البيئة بالشركة العامة للبترول برأس غارب، من تجميع كميات من التلوث البترولي للزيت الخام وإرساله إلى المحرقة وإزالتها من على شاطئ منطقة الموظفين وذلك قبل امتداده إلى الشواطئ الأخرى.

كان تعرض أحد شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، أمس الإثنين، لتلوث بترولي نتيجة تسرب كميات كبيرة من البترول الخام، وجرى إبلاغ غرفة عمليات البحر الأحمر.

كانت تلقت جميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، بلاغا من أحد أعضاء جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة برأس غارب يفيد بتعرض شواطئ مدينة رأس غارب لتلوث بترولي بكميات كبيرة من الزيت الخام.

أفاد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحم، بأنه جرى إبلاغ عمليات المحافظة بوجود تلوث بترولي وبكميات كبيرة لاتخاذ اللازم.