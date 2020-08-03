بسبب ارتفاع الحرارة.. أهالي رأس غارب يشتكون من ظهور ثعابين

اشتكى عدد من سكان منطقة الإيمان بمدينة رأس غارب، من ظهور ثعابين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وقربهم من منطقة مفتوحة على منطقة صحراوية مما يجعلهم معرضين لخطر الثعابين، بحسب قولهم.

وقال عمرو محمد، أحد سكان المنطقة في حديثه لـ "الوطن"، إن أحد جيرانهم اشتكى من ظهور ثعبان بجوار منزلهم وطالب المسؤولين بسرعة التدخل خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم المعرضة للخطر.

كما طالب وليد علي، من سكان رأس غارب، بسرعة احتواء الموقف خاصة مع بدء ظهور بعض الزواحف الصغيرة والحشرات الضارة في بعض المناطق التي على أطراف المدينة، وذلك قبل تسللها إلى داخل المدينة.

من جانبه أكد مجلس المدينة، عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، أنه جاري التنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة الزراعة برأس غارب، ووضع خطة للقيام بأعمال الرش والتطهير بجميع أنحاء المدينة للقضاء على ظهور ثعابين.

كانت حذرت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، المواطنين، الأحد، من العقارب والثعابين التي سوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ، وقد تدخل البيوت هربا من ارتفاع درجات الحرارة، للبحث عن البرد، خلال الأيام المقبلة، وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو، وذلك على معظم المناطق بالمحافظة.