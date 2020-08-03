شواطئ رأس غارب تتعرض لتلوث بترولي.. و"حماية البيئة": نسعى لمعرفة المصدر

تعرض أحد شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، لتلوث بترولي خام بكميات كبيرة، وأُبلغت غرفة عمليات المحافظة بذلك، وجاري اتخاذ اللازم.

وجميعة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر بلاغًا من أحد أعضاء الجمعية برأس غارب، يفيد بتعرض شواطئ المدينة لتلوث بترولي بكميات كبيرة من الزيت الخام.

وذكر حسن الطيب رئيس الجمعية بالبحر الأحمر، أنه تم إبلاغ عمليات المحافظة بوجود تلوث بترولى وبكميات كبيرة لاتخاذ اللازم.

وأكد "الطيب" تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة والمحميات بمحافظة البحر الأحمر للحصول على عينة لمعرفة مصدر التلوث، لافتًا إلى أن التلوث بترولي خام ثقيل، وأن الكمية فى تزايد، والأمواج تقذف بها على الشاطئ.