"شلبي" توضح خطط تطوير ميدان التحرير

قالت هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تطوير ميدان التحرير، موضحة أن التدخل فيه كان على مستويين، الأول بتطوير الوجهات المطلة على الميدان كله وتطوير المباني نفسها ولأول مرة في المشروع يتم إزالة التعديات على مستوى الدور الأرضي "المحلات"، فتم تهذيب واجهات المحلات وإزالة أي تعديات على أي مبنى تراثي، وترميم الأجزاء المفقودة في وجهات هذه المباني مثل "البلكونات، الحلي الذي يحيط بالأبواب" وإرجاع المباني لأصلها.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن هذه المباني ذات قيمة متميزة ولها طرز معمارية متميزة جدا بالإضافة لإضاءة المباني، والمستوى الثاني للتدخل كان على مستوى أن التصميم العمراني للميدان، وكانت وزارة الآثار هي الشريك الرئيسي فيه لأنها المسؤولة عن نقل المسلة الأثرية ووضعها وعمل النافورة ووجود المكتب الاستشاري الذي تولى وضع الزرع واختيار أنواعه.

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وتابعت، أن محافظة القاهرة هي التي قامت بالمساهمة في تنفيذ المشروع على كل مستوياته، مشيرة إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم تطوير وترميم كل المباني المتميزة الموجودة في القاهرة الخديوية من الداخل على محاور طلعت حرب، قصر النيل، والتركيز على الميادين الهامة الموجودة مثل وسط القاهرة الخديوية، طلعت حرب، مصطفي كامل وميدان الأوبرا وسيتم تعميمم ما حدث في ميدان التحرير على باقي الميادين من ترميم للوجهات وإزالة كافة التشوهات والتعديات ومن ضمن ذلك اللافتات والمحلات وعمل الإنارة والرصيف وإزالة المعوقات الموجودة عليه.