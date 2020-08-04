"التعليم العالي": انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية بعد "القدرات"

قال السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الإلكرتوني سيبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات بعد غد الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري.

وأوضح عطا، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن نتيجة الثانوية العامة ستصل الوزارة خلال 48 ساعة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق ستطلق مباشرة بعد الانتهاء من اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بحد أقصى 48 ساعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، وذلك بعد الانتهاء من ظهور نتائج الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا عن العام الماضي، مبينة أنَّ عدد رغبات التنسيق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لـ75 رغبة.