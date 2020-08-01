التعليم العالي تطور 4 لقاحات مصرية ضد كورونا: النتائج مبشرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنّ الوزارة بدأت من خلال البحث العلمي، تطوير لقاحات مصرية لفيروس كورونا، وهناك 4 أنواع من اللقاحات جار تجربتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة ON: "نتحدث الآن للوصول للقاح مصري والخطوات مبشرة، ونعمل على قدم وساق للوصول للقاح مصري".

وتابع: "على مستوى العالم هناك أنباء مبشرة على نوعين من اللقاحات وصلوا للمرحلة الإكلينيكية الثالثة، وهناك توقعات باستخدام اللقاح أواخر 2020 أو مطلع 2021، ولجنة التعامل مع الأزمة تتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات بمجرد السماح بها، ليكون لمصر حصتها المخصصة للقاح".

وأوضح أنّ هناك مفاوضات جارية لتوفير اللقاحات العالمية بمجرد الموافقة عليها من الصحة العالمية، مستطردًا: "مصر تسير في حجز حصتها للقاح محتمل واجتهادات العلماء المصريين للتوصل للقاح مصري".