مها أحمد ضيفة شرف الحلقة 27 من مسلسل "عمر ودياب"

تبدأ أحداث الحلقة 27 من مسلسل عمر ودياب بالفنان مصطفى خاطر وهو في طريقه لصديقه علي ربيع في لوكيشين التصوير الذي يعمل فيه مع الفنان محمد أنور ويحاول أن يعمل "كومبارس" حتى يلتقي بالفنانة مها أحمد التي تؤدي دور بطلة العمل.

توافق مها أحمد التي تؤدي دور البطولة على تمثيل مصطفى خاطر، وتأخذه حتى يؤدي دور "جرسون" ويؤدي الدور وكأنه قهوجي في قهوة بلدي مما يغضب المخرج وأبطال العمل، وتتصل به حبيبته كارولين عزمي وقت التصوير مما يغض المخرج مرة أخرى.

وتقف هاجر عفيفي وكارولين عزمي في الخارج في انتظار "خاطر وربيع"، ولكنهما يقررا الذهاب بدونهما باقتراح من هاجر عفيفي ثم يلتقي خاطر مع ربيع الذي يبلغه أنه يعمل في نفس اللوكيشن أيضا.

وتنتهي الحلقة بخاطر وهو في فيلا كارولين، ويخبره والدها أنها "متعكننة جدا". يعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.