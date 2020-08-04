سكاي نيوز: معلومات عن "استقالات وشيكة" في حكومة لبنان

قالت مصادر لبنانية لـ "سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن هناك نية لدى عدد من الوزراء لتقديم استقالتهم من حكومة حسان دياب.

وجاء هذا التطور بعد يوم من استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي "احتجاجا على الأداء الحكومي في أكثر من ملف حيوي"، حسب قوله.

وعزا حتي قراره أيضا إلى "تعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان والذي ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وسارع الرئيس اللبناني، ميشال عون ورئيس حكومته إلى بتعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين، ليحل مكان سلفه المستقيل، وكان وهبة مستشارا دبلوماسيا لدى الرئيس ميشال عون.

وتقول معلومات المصادر إنه هناك نية لدى عدد من الوزراء للاستقالة من الحكومة، لكنها لم تكشف هوياتهم أو عددهم.

وفي المقابل، نفت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، تقديم استقالتها من الحكومة، وقالت بعد لقائها عون: "مستمرّون في حماية مصلحة الشعب".

وانتقدت أوساط معارضة في لبنان أداء السلطة السياسية "التي لم تقرأ في الأسباب وراء استقالة حتي".

وتعقد الحكومة جلسة عادية، الخميس، هي الأولى بعد استقالة حتي، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومع تفشي فيروس كورونا في لبنان.

وتأتي هذه الجلسة قبل أيام قليلة من صدور الحكم النهائي للمحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.