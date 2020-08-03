عاجل.. رئيس الحكومة اللبنانية يقبل استقالة وزير الخارجية

قبل حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي ويعلن بحث خيارات لتعيين وزير جديد، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وسلم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، استقالته رسميًا لرئيس الوزراء،صباح اليوم .

وقال وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف حتى: "أرى غياباً لرؤية لبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية".

وأضاف : " لبنان اليوم، ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وتابع وزير الخارجية اللبناني المستقيل: "المطلوب في عملية بناء الدولة رؤية واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية".

وأكد: "شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة".