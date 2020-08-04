المرشحة الوحيدة لـ"الشيوخ" بدمياط تنظم مؤتمرا نسائيا

نظمت نجلاء محمود أحمد المرشحة لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي "مستقل"، أول مؤتمر نسائي بحضور عدد من السيدات والفتيات، للتحدث عن برنامجها الانتخابي.

وفي السياق ذاته، نظم مؤيدو وليد صلاح التمامي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي مسيرة سيارة حاشدة، شاركت فيها عدة سيارات ملاكي وسيارات نقل، حيث جابت السيارات شوارع المحافظة.

فيما قام أحمد البلشي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن بجولة انتخابية لقريتي أم الرزق والوسطاني، وحمل الأطفال صور "البلشي" تأييدًا له.

أما أحمد الحفناوي المرشح على المقعد الفردي "مستقل"، فقد لجأ إلى الدعاية الانتخابية بأسلوب جديد، حيث حضر نهائى الدورة الرباعية بملعب الكابتن رضا طنطاوي.