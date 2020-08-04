يوم 22 أغسطس.. فئات مسموح لها بدخول امتحانات الدور الثاني كفرصة أولى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الذي انعقد منذ قليل، إنّه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 22 أغسطس الحالي.

وأوضح "شوقي" أنّه يسمح لطلاب الثانوية العامة في ظروف كورونا الاستثنائية أداء امتحانات الدور الثاني كفرصة أولى والحصول على الدرجة الفعلية، وذلك للطلاب ممن كان لديهم عذر قهري سواء الحظر في المنطقة الموجود فيها، أو إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "لهذه الفئة فقط التي تدخل الدور الثاني على أنها فرصة أولى القانون يسمح لهم بإعادة أي مادة يرسبون فيها".

وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، قال إنّ الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثاني هم من رسبوا في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل، والذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني، ففي هذه الحالة يستفيدوا بالدرجة الفعلية للمادة، وأيضًا الطلبة الذين قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر، موضحًا أنّ الطالب الذي رسب في 3 مواد دون عذر قانوني يعتبر راسبًا ولا يحق له دخول امتحان الدور الثاني.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إنّ هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".