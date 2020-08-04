وزير التعليم : الأول على الثانوية العامة حصل على الدرجة النهائية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان الطالب الذي حصل على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة حصل على مجموع 410 درجة من محافظة اسيوط

واضاف، ان الاوائل من شعبة الرياضيات 13، 11 ولد وبنيتن، من شعبة العلوم 12 ، 7 بنون و5 بنات ، الأدبي 15 طالب ، بإجمالي 39 طالب من الاوائل المدارس الحكومية المجانية بها 30 طالب من الاوائل واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة طلاب الثانوية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 – 2020 ، وقال خلال مؤتمر اعتماد نتيجة اثانوية العامة إن هذا العام هو الاخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي مضيفا ان نسبة النجاح بلغت 81,5%