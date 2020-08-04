عاجل.. شوقي يعتمد نتيجة الثانوية العامة: آخر مرحلة بالنظام التقليدي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكّدًا أنَّ آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي تم اعتماد نتيجتها العام الحالي.

وزير التعليم يشيد بفريق عمل الوزارة: الشكر واجب

وأشاد وزير التعليم بفريق عمل الوزارة، بقوله: "الشكر واجب لكل فريق العمل، أكرم النشار والدكتور أحمد طاهر، وميديري الإدارات والمعلمين ممن شاركوا في الإدارة والمراقبة والتصحيح والتقدير".

شوقي يشكر وزارات الداخلية والصحة والدفاع لدورها في امتحانات الثانوية العامة

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة: "الشكر واجب للوزارات التي شاركت مثل الداخلية والصحة والدفاع".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام "2019 - 2020"، معلنًا أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إنَّ هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" من هنـــا.