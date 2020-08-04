اتحاد أطباء ألمانيا يعلن بدء الموجة الثانية من كورونا: تحدث بالفعل

ذكر الاتحاد الألماني للأطباء، اليوم، أن الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي يخشى الكثيرون قدومها، تحدث بالفعل.

وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه تسايتونج" الألمانية "نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة"، موضحة "أن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد، ووفق ذلك فهناك خطر أن يتم تبديد النجاحات التي أحرِزت حتى الآن؛ نظرا لشعور المواطنين بالرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأشارت يونا، إلى أن المستشفيات مجهزة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مضيفة أنه على النقيض من الموجة الأولى، لا يجب إخلاء الأسِرة في المستشفيات بوجه عام لحالات كورونا في هذه المرة، بل يجب تنظيمها حسب الحاجة.

وتابعت رئيسة الاتحاد قائلة، إنه من الناحية العملية سيجرى تخصيص عدد أقل من أسرة العناية المركزة في المرحلة الأولى، وإذا تم شغلها، فإن المرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ عقب 24 ساعة، مضيفة أنه جار توسيع القدرات في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت يونا قائلة إن العملية تستمر خطوة بخطوة حتى يتم استنفاد جميع إمكانات العناية المركزة المتاحة لمرضى كورونا في أعلى مرحلة إنذار وتوسع.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 879 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 211 ألفا و281 حالة.