ألمانيا تشدد إجراءات فحص كورونا

أقرت دائرة الصحة في العاصمة الألمانية "برلين"، البدء بإجراء فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مطارات برلين من خلال خضوع المسافرين من مناطق الخطر لاختبارات كورونا مجانية في مطاري برلين تيجيل وشونيفيلد، ابتداء من هذا الأسبوع.

ورغم أن الاختبارات لا تزال طوعية، إلا أن الدوائر المختصة تطلب ممن كانت نتائجهم سلبية، وتظهر عليهم أعراض بعد وصولهم ألمانيا، البقاء ضمن الحجر الصحي في المنزل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

من جهتها، أقرت حكومة ولاية بافاريا، اليوم، تخصيص عدة مراكز فحص كورونا في المناطق الحدودية والمطارات وفي محطات القطارات الرئيسية في كل من ميونيخ ونورنبيرغ.

وكانت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أظهرت في وقت سابق، اليوم، أنه تم تسجيل 340 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 205 آلاف و609 حالات.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن بيانات المعهد، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد ما يزال عند 9 آلاف و118 حالة، مشيرة إلى أن هناك 6100 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 190 ألفا و400 حالة.