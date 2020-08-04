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محمود مسلم

ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر بوابة الوطن

كتب:

أمنية سعيد
11:55 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020

تقدم "الوطن" نتيجة إتمام الشهادة الثانوية العامة 2020 أمام الطلبة والطالبات عبر الموقع الإلكتروني للبوابة، بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، منذ قليل.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة 2020 في جريدة الوطن.

2. استخدام النموذج الخاص بالنتيجة.

3. أدخل رقم الجلوس الصحيح للطالب.

4. اختيار الشعبة المنتمي إليها الطالب، علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي. 

5. تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

6. كتابة البريد الإلكتروني.

7. تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

8. انتظر ظهور النتيجة وباقي التفاصيل المتعلقة بالمواد الأخرى.

9. اضغط إعادة تحميل للصفحة.

10. يمكنك إدخال رقم جلوس جديد لمعرفة نتيجة أخرى.

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