نتيجة الثانوية العامة بـ50 جنيها على فيس بوك.. وتعليم المنوفية: نصابين

نجح عدد من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة المنوفية، في الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة قبل إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقالت "ا.ا" والمقيمة في شبين الكوم، إنها حلصت على نتيجة أختها عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن طريق إرسال كارت شحن بـ 50 جنيها مقابل إرسال النتيجة لها.

فيما شهد مركز الباجور، إعلان أحد مراكز الحاسب الآلي عن توفير النتيجة للطلاب مقابل 200 جنيه، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنوفية، جدلا حول قيام بعض الصفحات بالحصول على الأموال مقابل النتيجة.

واتهم مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريح لـ "الوطن"، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالنصب على المواطنين بهدف الربح واستغلال شغف أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم، مطالبهم بالصبر حتى يجري الإعلان عن النتيجة رسميا على موقع الوزارة.