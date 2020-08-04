الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر بوابة الوطن برقم الجلوس

تنشر "الوطن" عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس، بعدما اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي منذ قليل.

ونستعرض خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة عبر موقع بوابة "الوطن" على النحو التالي:

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة في جريدة الوطن.

2. استخدام النموذج الخاص بالنتيجة.

3. ادخل رقم الجلوس الصحيح للطالب.

4. اختيار الشعبة المنتمي اليها الطالب، علمي علوم، علمي رياضة، أو أدبي.

5. تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

6. كتابة البريد الإلكتروني.

7. تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

8. انتظر ظهور النتيجة وباقي التفاصيل المتعلقة بالمواد الأخرى.

9. اضغط إعادة تحميل للصفحة.

10. يمكنك إدخال رقم جلوس جديد لمعرفة نتيجة أخرى.