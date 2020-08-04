مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2020.. بين 3 منصات مختلفة

منذ الصباح الباكر، يتابع الملايين من المواطنين بأعصاب مشدودة وقلوب متوترة نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أعلنها منذ قليل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، عبر منصات مختلفة.

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وحرصت الوزارة على تخصيص منصتها عبر موقع "يوتيوب" لنشر البث المباشر لمؤتمر الوزير الخاص بإعلان النتيجة، والذي تابعه 4280 شخصا عبر قناة التربية والتعليم، بينما لم يلقى رابط البث عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، نفس التفاعل حيث لم تصل إلى 80 مشارك من خلالها في الدقائق الأولى للمؤتمر.

بينما حظي التفاعل عبر الصفحة الرسمية لقناة "DMC" صفحتها بموقع "فيس بوك" على أكثر من ذلك للبث المباشر الخاص بالمؤتمر حيث تجاوز 20 ألف متابع فور انطلاق المؤتمر الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه: "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".