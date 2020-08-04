رئيس بيلاروسيا: هناك ضرورة لإجراء استفتاء لتغيير الدستور

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، إن هناك ضرورة لإجراء استفتاء عام في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة حول تغيير الدستور، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف لوكاشينكو، أن المواطنين في بلاده، سيحددون حقوقهم وواجباتهم وحرياتهم والتزاماتهم، وكذلك صلاحيات هيئات سلطات الدولة من خلال الاستفتاء الوطني.

وأوضح رئيس بيلاروسيا أن البيلاروسيين على استعداد لتحمل المسؤولية عن مصير البلاد، وفقا للقانون وليس في الشوارع والساحات.