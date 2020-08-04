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سعفان: حجز مواعيد مكتب التمثيل العمالي بالكويت أون لاين

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الوطن
12:16 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

يبدأ اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام تسجيل المعاملات وحجز المواعيد الخاصة بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالكويت online، وذلك على الموقع الخاص بالمكتب http://egymnpwrkwt.bayansystems.org/، تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين في الدولة لإنجاز معاملاتهم في المرحلة الحالية وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المكتب يسعي من خلال هذا التطبيق تقديم العديد من الخدمات، والتي تتمثل في  تسجيل مستخدم، وتسجيل بيانات المعاملات، وكتابة وطباعة شهادات الخبرة، وكتابة وطباعة شهادات استمرارية العمل لتجديد الإجازة في مصر، وحجز موعد للتصديق على المعاملات، وتسجيل البحث عن فرص العمل (تحويل داخلي)، وتسجيل صاحب العمل (توفير فرص عمل، وتحويل داخلي)، فضلا عن تسجيل الشكاوى العمالية.

وأوضح أن هذا التطبيق يعمل حاليًا في المرحلة التجريبية والتي ستنتهي في 31 أغسطس الجاري، وسيتم بعد ذلك إضافة التعديلات والتحسينات والمعاملات الأخرى التى يقوم المكتب بتقديمها لجمهور المتعاملين معه تباعاً.  

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