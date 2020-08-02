بينهم 19 من  القدرات .. القوى العاملة: تعيين 2332 شاباً بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة 2332 شاباً ، من بينهم 19 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 9606 شاباً .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية إجتماعية لهذه الفئة المسجلين بإجمالى 110 آلاف جنيه لـ 45 عاملا من خلال صرف 28 منحة مولود ، و 12 منحة زواج و 4 منح وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحة وفاة عامل ، ومنح رعاية صحية بـ 62 ألف جنيه لـ 13 عاملا من خلال صرف 12 منحة لإجراء عملية جراحية كبرى ، وعملية جراحية صغرى.

وأوضح محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية تلقت 264 شكوى، منها 30 شكوي مستوفاه ، وتم إحالة 34 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها ، كما تم حفظ 25 شكوى ، وتبقى 175 شكوى تحت البحث والدراسة .

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 90 ترخيصاً جديداً لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 47 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 316 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .