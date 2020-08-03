"القوى العاملة" تصرف 94 ألف جنيه مستحقات مصريين بالإمارات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبو ظبي، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالإمارات العربية المتحدة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنه، بلغت 21 ألفًا و702 درهم إماراتي، أي ما يوازي 94 ألفًا و403 جنيهات، فضلًا عن اعتماد 1567 عقود عمل وتأشيرات، إضافة إلى 31 فرص عمل داخلية تمّ توفيرها للمصريين بالداخل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، اعتماد 3 إعلانات و7 تفويضات لتوفير 880 فرصة عمل للعمالة المصرية، فضلا عن التواجد ضمن وفد قنصلي إلي مدينة العين خلال الفترة لتقديم الخدمات لأبناء الجالية، إضافة إلى اعتماد 1362 شهادات استمرارية.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه تم تسوية 57 شكوى وديا، وتحويل 3 للقضاء، ومازال هناك 7 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 67 شكوى قدمت للمكتب، كما أجرى المكتب 4412 زيارة ولقاءً مع استشارات للعمال المصريين منها 343 استشارة عمالية مقدمة في المكتب، و4060 عبر الهاتف، فضلا عن العمل عن بعد للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، إلى جانب 5 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 5 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية كإجراءات احترازية.