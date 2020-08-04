وكيل "خطة النواب" يكرم الأولى مكرر علمي في سوهاج

توجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى منزل الطالبة ياسمين أسامة رجب لتهنئتها عقب حصولها على المركز الأول مكرر "علوم".

وقال "سالم"، لـ"الوطن": "فرحتي كبيرة بهذة الابنة الغالية، والتي استطاعت رغم ظروف وتحديات جائحة فيروس كورونا، أن تحقق التفوق لمحافظة سوهاج وإدارة طهطا التعليمية، ولمدرستها مدرسة طهطا الثانوية بنات".

وأضاف "سالم" أن مدينة طهطا دائما تحتفي بأبنائها المتفوقين تعليميا على مستوى الجمهورية، فهم أحفاد الشيح رفاعة الطهطاوي، موضحا أنه سيعد احتفالا للطالبة ياسمين رجب لتكريمها، ودعمها في المرحلة المقبلة لاستكمال مسار تفوقها التعليمي.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".