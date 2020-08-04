ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إثيوبيا إلى 19289 حالة

سجلت إثيوبيا، 583 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 19289 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية، أنه جرى تحديد الحالات الجديدة من أصل 6907 عينة تم اختبارها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وسجلت الوزارة الإثيوبية، 26 حالة وفاة، ليرتفع حصيلة الوفيات بالوباء إلى 336 حالة وفاة في البلاد.

وأكدت الصحة الإثيوبية، تعافي 330 شخصا من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 7931 حالة، مشيرة إلى أن 11020 مريضا يخضعون حاليا للعلاج منهم 145 فى حالة حرجة.

وأجرت السلطات الإثيوبية، حتى الآن 444226 فحصا لكورونا المستجد.