"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية لتطوير تجارة المواد الغذائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقه في اجتماعها، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي، والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

وأوضحت الاتفاقية أن تقدم الوكالة الفرنسية للتنميه لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفني مساهمة مالية بقيمة 700 ألف يورو؛ لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاقا ثنائيا يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.

يشار إلى أن اللجنة كانت وافقت على 9 اتفاقات بعد التأكد من توافق طريقة إقرارها مع الدستور والقانون.