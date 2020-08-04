رئيس التحرير

محمود مسلم

"مياه سوهاج" تكرم العاملين بإدارة الإعلام لسرعة الاستجابة للشكاوى

كتب:

خالد الغويط
09:05 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بإدارة الاعلام لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بإدارة الاعلام لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

كرّم اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العاملين بإدارة الإعلام، لتميزهم في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد الردود الخاصة بشكاوى المواطنين، في مدة تقل عن 35 ساعة.

وأوضح "بدري" أن إدارة الإعلام بالشركة تقوم بدور فعال في التواصل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، للتعريف بأهم الأحداث التي تقوم بها الشركة، أو التي تشارك فيها، وكذلك تحسين الصورة الذهنية لدى الرأي العام.

اقرأ المزيد:

نائب محافظ سوهاج يتفقد محطة مياه جهينة

بفيلم كارتون.. "مياه سوهاج" تدعو لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بالصرف

طوارئ بـ"مياه سوهاج" استعدادا لعيد الاضحى

بروتوكول بين "القوى العاملة" و"مياه سوهاج" لإنتاج كمامات