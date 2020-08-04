"مياه سوهاج" تكرم العاملين بإدارة الإعلام لسرعة الاستجابة للشكاوى

كرّم اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العاملين بإدارة الإعلام، لتميزهم في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإعداد الردود الخاصة بشكاوى المواطنين، في مدة تقل عن 35 ساعة.

وأوضح "بدري" أن إدارة الإعلام بالشركة تقوم بدور فعال في التواصل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، للتعريف بأهم الأحداث التي تقوم بها الشركة، أو التي تشارك فيها، وكذلك تحسين الصورة الذهنية لدى الرأي العام.