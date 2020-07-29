بفيلم كارتون.. مياه سوهاج توعى المواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، والعضو المنتدب، ان الشركة قامت بإنتاج فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.وأكد رئيس مياه سوهاج انه تم نشر فيديو بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة عدم الاسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.كما قام مسئولو التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، هذا بالإضافة الى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.