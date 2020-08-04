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محمود مسلم

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الأول على الجمهورية من أبناء المحافظة

كتب:

الوطن
07:46 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
منصور حسن

منصور حسن

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اتصالا هاتفيا بالطالب الأول على الجمهورية في الثانوية العامة أحمد السيد برعي السيد ابن محافظة بني سويف، لتهنئته على تفوقه الدراسي وحصوله المركز الأول على مستوى الجمهورية، متمنيا له دوام التوفيق في المرحلة الجامعية وحياته المستقبلية.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للطالب أحمد السيد ابن المحافظة الذي أكد رغبته في دخول كلية الطب، وأشار الدكتور منصور إلى أنه في انتظاره ولن يدخر جهدا في تشجيعه على مواصلة النجاح والتفوق وتمكينه من تحقيق طموحاته. 

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