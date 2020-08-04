الثالث علمي رياضة بالغربية: أزمة كورونا ساعدت في توفير الوقت للمذاكرة

عبرت أسرة الطالب عبدالعاطي سلطان عطية، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، بمدرسة ابيار الرسمية لغات التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، بمحافظة الغربية، عن فرحتها العارمة واحتفالهم بتفوقه في منزلهم.

وقال سلطان عطية والد الطالب، إنه علم بنتيجة ابنه من قبل إدارة مدرسة ابيار الرسمية لغات، بحصوله على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية، وعمت الفرحة والزغاريد منزله، مبينا أنه كان يتوقع هذه النتيجة من ابنه، حيث أنه كان متفوق طوال مراحله الدراسية، حيث كان الأول في الشهادة الابتدائية والإعدادية.

وأضاف والد الطالب، أن مدرس ثانوي في مادة الرياضيات، كان يساعد ابنه في المذاكرة، وتنظيم المواعيد.

وأشارت والدة الطالب، إلى أنها سعيدة بتفوق ابنها، وأنها كانت تحاول توفير الجو الملائم له طوال العام.

وكشف الطالب عبدالعاطي، أن هوايته ممارسة كرة القدم، والألعاب أون لاين، وأن أزمة كورونا وغلق المدارس والتعليم عن بعد كل هذا ساعده في توفير الوقت والبقاء في المنزل والمذاكرة، وأنه يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة منذ صغره، موجها الشكر إلى الدولة لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية وحماية الطلاب أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".