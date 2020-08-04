تجديد حبس 40 فتاة بتهمة الدعارة والتحريض على الفسق

جددت جهات التحقيق حبس 40 فتاة تم ضبطهم في أماكن متفرقة بالجيزة، بتهمة التحريض على الفسق والترويج للدعارة، مقابل حصولهن على مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 لـ 300 جنيه في الساعة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن الجهات المختصة سوف تحيل المتهمات للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحاكم المختصة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ضبطت 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وممارسة والدعارة مقابل مبالغ مالية، على مدار أيام العيد.

ووردت معلومات للعقيد محمد غراب، وكيل مباحث الآداب بالجيزة، مفادها أنه بالتنسيق مع البحث الجنائي بالجيزة، أثناء الحملات على الكافيهات، جرى رصد قيام عدد من الفتيات بالتحريض على الفسق، والدعوة لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و300 جنيه في الليلة.

وتمكنت قوة يقودها المقدم محمد سعيد، الضابط بمباحث الآداب، من ضبط 40 فتاة على مدار أيام العيد، وتحريز الهواتف المحمولة بحوزتهن، ومبالغ مالية، وتبين من فحص الهواتف وجود شات جنسي وصور عارية لهن.