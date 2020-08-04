احتفالات بالنجاح.. فيسبوك يتحول إلى صفحات تهنئة لطلبة الثانوية العامة

عبارات تهنئة مرفقة بصور ومقاطع فيديو لأغاني النجاح، وسرد لحكايات الكفاح والتعب على مدار عام كامل، هكذا تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وقبل ساعات من إعلان النتيجة بشكل رسمي.

منذ بداية اليوم يترقب آلاف الطلاب نتيجة الثانوية العامة، تفاوتت أوقات حصولهم على النتيجة حتى تحولت صفحاتهم الشخصية وصفحات أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحات لإعلان النتيجة الخاصة بهم.

تصدرت حكايات الطلاب عن فترات الحظر وحرمانهم من استكمال الدروس الخصوصية في كثير من المواد، ولجوئهم إلى مراجعات إلكترونية عبر الإنترنت، في التهاني المتداولة على فيس بوك، معتبرين ذلك العام هو الأصعب لظروف الوباء والضغط النفسي.