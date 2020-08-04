بعد نتيجة الثانوية العامة 2020.. شروط وخطوات وموعد تقديم التظلمات

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة 2020 صباح اليوم، وخلال مؤتمر إعلان اعتماد النتيجة، وقبل الاتصال بأوائل الثانوية العامة، أعلنت الوزير عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، كما أوضح أن نسبة النجاح هذا العام تخطت العام الماضي، ووصلت إلى 81.5%، بعدد 39 طالب لجميه الشعب.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب عن خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة، آملين في الحصول على درجات إضافية، تمكنهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم التظلم والتي عادة ما تبدأ بعد إعلان النتيجة بـ 3 أيام، وفق الخطوات التي تم اتباعها في العام الماضي، كالتالي:

خطوات إجراء التظلم على نتيجة الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد إجراء التظلمات والتي تبدأ بعد 3 أيام من إعلان النتيجة كل عام، رغبة منهم في مراجعة التصحيح الخاص بهم في كل مادة على حدى، والتي تتمثل في الآتي:

- يتقدم الطالب الراغب في تصحيح الماده الخاصة به بطلب التظلم لمديرية التعليم التي يتبع لها، حيث يتسلم المندوبون الطلبات من الطلبة وأولياء الأمور.

- وبحلول موعد مراجعة التصحيح، يقوم الطالب بمراجعة المادة الخاصة به بحضور مستشار المادة، وذلك من خلال كود سرى يمنح للطالب فقط ولا يعرفه مستشار المادة الذي يعيد تصحيحها.

- يمكن للطالب أن يحصل على صورة من ورقة الإجابة ليقوم بمراجعتها جيدا فيما بعد.

- وخلال مراجعة المادة المطلوب تصحيحها، لابد أن يقوم الطالب بتدوين ملاحظات لديه في ورقة خارجية، ليتم تسليمها لمستشار المادة الذي سيعيد تصحيحها مرة أخرى بدوره ومطابقتها مع ورقة الإجابة الأصلية.

- يمنع أي مدرس قد يصطحبه الطالب معه للاطلاع على ورقة الإجابة.

- يحدد ميعاد ويوم محدد للكشف عن النتيجة بعد التظلم ومراجعتها بالكنترول الذي يتبعه الطالب.

- إذا ثبت حق الطالب في الحصول على درجات أعلى سترد إليه رسوم إجراء التظلم.

شروط تقديم تظلمات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الماضي، عدد من الشروط والضوابط لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يطرأ بعض التغييرات هذا العام نتيجة للظروف الاستثنائية التي نمر بها من تفشي لجائحة فيروس كورونا المستجد، كالتالي:

- بعد أن يقوم الطالب بتقديم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها، يقوم مندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها بتقديم الإيصال الدال على السداد.

- يلتزم الطالب الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.