كاملة أبو ذكري عن تصريحات يوسف الشريف: دعاية مبتذلة لزيادة المشاهدات

مازالت تصريحات الفنان يوسف الشريف، بشأن رفضه المشاهد الساخنة والقبلات في أعماله، محل جدل بين أهل الفن، حيث وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري، انتقادات لهذه التصريحات، دون أن تذكر اسم "الشريف" صراحة.

وقالت "كاملة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لما يبقى في مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته والمخرج يقوله حتمسكها وتشدها علشان تبعدها عن طلقة الرصاص يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها علشان هو ما بيلمسش ستات هي دي بقى المشاهد الساخنة اللي حضرتك بتتكلم عنها".

وتابعت: "ولما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه ده اسمه دين جديد ولا إيه؟، بالنسبة ليا ده اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة واستغلال أطهر شيء في الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات".

وأضافت "كاملة": "لو عايز ترضي ربنا في شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه تبقى عايز ترضي ضميرك وتقول في شغلك كلمة حق يمكن تبقى سبب إن ناسك يعيشوا أحسن والمجاهرة بالصلاة واستغلالها ده محرم في دينك".

وكان الفنان يوسف الشريف، أدلى بتصريحات مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج مساء dmc، على قناة dmc "مبستريحش لو في مشاهد ساخنة أو فيها قبلات، دي قاعدة بطبقها على نفسي، وبدأت أحط قيود".