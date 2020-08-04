محمد فراج يسترجع ذكريات مسلسل "بدون ذكر أسماء" بصورة مع فريق العمل

استرجع الفنان محمد فراج ذكريات تصوير مسلسل "بدون ذكر أسماء" والذي شارك في بطولته أمام كل من أحمد الفيشاوي وروبي وحورية فرغلي والفنان الكبير عبدالعزيز مخيون.

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2013 ومن تأليف الكاتب وحيد حامد ومن إخراج تامر محسن.

وفي شهر مايو الماضي كان قد حلّ الفنان محمد فراج ضيفًا على برنامج "نجوم في الحجر" الذي تقدمه إيناس الشواف عبر "راديو إينرجي" 92.1، كاشفًا أنَّ أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج.

وقال فراج، إنَّه عادة ما يكون متفائلًا في بداية كل عام، لكن عام 2020 كان صعبًا فبدأ بحرائق في أستراليا، وموت عدد من الشخصيات الهمة، ثم أزمة فيروس كورونا، مبينًا أنَّ لديه وقت فراغ كبير يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها، واصفًا ذلك بـ"شيء إيجابي".

أما عن روتينه خلال الحظر، لفت فراج إلى أنَّه اكتشف أنه "يحب المطبخ"، مبينًا أنَّه يمضي وقته في التنظيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطب.

وأشار إلى أنَّه بعد انتهاء فترة الحظر؛ سيعود لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي " تقاطع طريق"، مضيفًا أنَّه سيحضر لإتمام زواجه.