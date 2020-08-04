محمد فراج يسترجع ذكريات مسلسل "بدون ذكر أسماء" بصورة مع فريق العمل
كتب:
حاتم سعيد حسن
07:58 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
استرجع الفنان محمد فراج ذكريات تصوير مسلسل "بدون ذكر أسماء" والذي شارك في بطولته أمام كل من أحمد الفيشاوي وروبي وحورية فرغلي والفنان الكبير عبدالعزيز مخيون.
يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2013 ومن تأليف الكاتب وحيد حامد ومن إخراج تامر محسن.
وفي شهر مايو الماضي كان قد حلّ الفنان محمد فراج ضيفًا على برنامج "نجوم في الحجر" الذي تقدمه إيناس الشواف عبر "راديو إينرجي" 92.1، كاشفًا أنَّ أول ما سيقوم به بعد انتهاء فترة الحظر هو الزواج.
وقال فراج، إنَّه عادة ما يكون متفائلًا في بداية كل عام، لكن عام 2020 كان صعبًا فبدأ بحرائق في أستراليا، وموت عدد من الشخصيات الهمة، ثم أزمة فيروس كورونا، مبينًا أنَّ لديه وقت فراغ كبير يحاول استغلاله في بيته وإنهاء جميع الأعمال التي كان عادة ما يؤجلها، واصفًا ذلك بـ"شيء إيجابي".
أما عن روتينه خلال الحظر، لفت فراج إلى أنَّه اكتشف أنه "يحب المطبخ"، مبينًا أنَّه يمضي وقته في التنظيف إلى جانب محاولاته في تعلم الطب.
وأشار إلى أنَّه بعد انتهاء فترة الحظر؛ سيعود لاستكمال تصوير مسلسله مع منى زكي " تقاطع طريق"، مضيفًا أنَّه سيحضر لإتمام زواجه.