محمد فراج يشيد بمسلسل الاختيار ويوجه رسالة لـ فريق عمل المسلسل
كتب:
حاتم سعيد حسن
12:53 ص | السبت 23 مايو 2020
أشاد الفنان محمد فراج بمسلسل الاختيار وبفريق عمل المسلسل من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".
وكان نشر "فراج" صورة شهداء ملحمة البرث وبوستر المسلسل وعلق عليها: "حلقة إمبارح الـ28 من مسلسل الاختيار كانت حلقة عظيمة فيها كمية مشاعر هزت كل اللى اتفرجوا عليها".
وأضاف "فراج": "و أنى من الممثلين اللى كان ليهم الشرف وشاركت فى عمل بيحكى عن بطولات جيشنا المصرى و قواتنا المسلحة قبل كده فـ عارف قد إيه صعب و مهلك إنك تطلع عمل درامى من النوع ده بالشكل المحترم و المشرف ده وبالصوره المبهرة دى".
كما وجه الفنان محمد فراج الشكر لفريق عمل المسلسل قائلا: "بشكر من القلب كل اللى عمل على إن المسلسل ده يطلع للنور من أول شركة الإنتاج سينيرچى، المخرج بيتر ميمى، المؤلف باهر دويدار، مدير التصوير حسين عسر و كل الكرو، أمير كراره اللى عمل دور متهيألى إنه هيعيش فى قلوب الناس لفتره طويله قوى و كل الممثلين اللى ظهروا فى الملحمة دى .. براڤو براڤو براڤو".
يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.
والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.