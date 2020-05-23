محمد فراج يشيد بمسلسل الاختيار ويوجه رسالة لـ فريق عمل المسلسل

أشاد الفنان محمد فراج بمسلسل الاختيار وبفريق عمل المسلسل من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وكان نشر "فراج" صورة شهداء ملحمة البرث وبوستر المسلسل وعلق عليها: "حلقة إمبارح الـ28 من مسلسل الاختيار كانت حلقة عظيمة فيها كمية مشاعر هزت كل اللى اتفرجوا عليها".

وأضاف "فراج": "و أنى من الممثلين اللى كان ليهم الشرف وشاركت فى عمل بيحكى عن بطولات جيشنا المصرى و قواتنا المسلحة قبل كده فـ عارف قد إيه صعب و مهلك إنك تطلع عمل درامى من النوع ده بالشكل المحترم و المشرف ده وبالصوره المبهرة دى".

كما وجه الفنان محمد فراج الشكر لفريق عمل المسلسل قائلا: "بشكر من القلب كل اللى عمل على إن المسلسل ده يطلع للنور من أول شركة الإنتاج سينيرچى، المخرج بيتر ميمى، المؤلف باهر دويدار، مدير التصوير حسين عسر و كل الكرو، أمير كراره اللى عمل دور متهيألى إنه هيعيش فى قلوب الناس لفتره طويله قوى و كل الممثلين اللى ظهروا فى الملحمة دى .. براڤو براڤو براڤو".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.