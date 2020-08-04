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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع وسط الصين إلى 10 أشخاص

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(أ.ش.أ)
05:03 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع وسط الصين إلى 10 أشخاص

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بمصنع وسط الصين إلى 10 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار في مصنع للكيماويات في مقاطعة هوبي بوسط الصين، اليوم، إلى 6 قتلى و4 مصابين حالتهم ليست خطيرة.

وذكرت سلطات مقاطعة هوبي، في بيان، أن الحادث وقع حوالي الساعة 5:30 مساء أمس الاثنين، في مصنع للكيماويات بمدينة شيانتاو بالمقاطعة، فيما تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار ونقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وأضافت السلطات الصينية، أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على كافة أسباب الحادث وملابساته.

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