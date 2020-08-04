شاب يبتز زوجته بنشر صور ومقاطع خاصة بعين شمس: عايز 200 ألف جنيه

قالت مصادر أمنية إن مباحث القاهرة تفحص اتهام سيدة عشرينية لزوجها بالابتزاز ماليًا ومساومتها على 200 ألف جنيه نظير عدم نشر فيديوهات وصور خاصة نجح في تصويرها خلسة، خلال علاقتهما الزوجية، واستغل الزوج وجود خلافات زوجية وبدأ في تهديد زوجته بتلك الفيديوهات الجنسية سعيًا في تشويه سمعتها في عملها وأمام أقاربها واصدقائها.

وأضافت المصادر أن الزوجة قدمت "c.d" إلى قسم عين شمس، يتضمن محادثات نصية لحساب على الفيس بوك يهددها بنشر صورها وفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلب منها 200 ألف جنيه مقابل عدم نشرها، وأنها لا تعلم من صاحب هذا الحساب، وأنه يوجد خلافات بينها وبين زوجها، وقضايا متداولة في المحاكم، وأن تلك الصور والفيديوهات لها في منزل الزوجية ولا تعرف كيف جرى التقاطها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابعت المصادر بأن الحساب الذي أرسل لها الرسائل وتبين إرسالها من جهاز لاب توب من عنوان بمصر الجديدة، وبالتوجه إلى المكان تبين أنه منزل أم زوج المجني عليها، وبتفتيش المنزل عُثر على جهاز لاب توب، وبفحصه وُجد عليه عدد من المقاطع والصور للزوجة في غرفة نومها ،وأن الزوج المتهم قام بابتزاز زوجته لوجود خلافات بينهما، عن طريق استخدام الإنترنت من منزل والدته، مستغلا صورا لها التقطها دون علمها في أثناء علاقتهما على فراش الزوجية.