نيكول سابا عن تفجيرات بيروت: ما حدا يقنعني إنه قضاء وقدر

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على التفجيرات التي وقعت، منذ قليل، في مرفأ بيروت والذي لم يعرف بعد سبب الانفجار.

وكتبت نيكول عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "ما حدا يقنعني إنه هيدا انفجار عادي قضاء وقدر؟! إيه لا ما بيضحك علينا وبهالتوقيت بالذات!!".

وشاهد مراسل قناة "سكاي نيوز" مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم، وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وقال إن الانفجار قوي جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وقالت "سكاي نيوز" إن المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.