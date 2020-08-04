الحد الأدني للقبول بكليات المجموعة العلمية لعام 2019: نموذج استرشادي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غد الأربعاء.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب وطالبة.

وتستعرض "الوطن"، بيانا بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية للعام السابق 2019 كنموذج استرشادي للطلاب كالتالي:

وتنشر "الوطن" نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة 2020، بعد تعديل الخطأ في نتيجة اللغة العربية، التي أعلنت قبل ساعات.

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــا، أو عن طريق البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن" عن طريق الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الصفحة الرئيسية.