عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل مجموع مادة اللغة العربية

تنشر "الوطن" نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة 2020، وذلك بعد تعديل الخطأ في نتيجة اللغة العربية، التي أعلنت قبل ساعات.

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــا، أو عن طريق البوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن" عن طريق الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الصفحة الرئيسية.

وأكد مصدر بالوزارة إلى أن الأمر يقتصر فقط على نتيجة مادة اللغة العربية، وجاري تدارك الأمر وإعلان النتائج الصحيحة لطلاب الثانوية العامة، على نفس الروابط الإلكترونية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية،

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.