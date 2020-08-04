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سميرة سعيد عن انفجار بيروت: "مشهد مخيف ومرعب"

كتب:

حاتم سعيد حسن
07:03 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
سميرة سعيد

سميرة سعيد

علقت الفنانة سميرة سعيد على وقوع حادث انفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قائلة: "مشهد مخيف ومرعب.. لا أفهم في لغة السياسة ولا بمواءماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف، الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا".

وكانت أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الانفجار الذي وقع في بيروت قبل قليل، كان داخل مرفأ بيروت، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الحادث ناجم عن انفجار مخزن مفرقعات.

وكان تفاعل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين والعرب مع الحادث ونشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" للحظة وقع انفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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