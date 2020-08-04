عمرو دياب يفتتح صيفه لعام 2020 بأغنية "مالك غيران"

طرح الفنان الكبير عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة مالك غيران والتي يفتتح بها موسمه الصيفي الجديد لعام 2020.

وتقول كلمات الأغنية

أنت إيه مالك غيران

والقلق في عينك أهو بان

أنت إيه مالك مجنون

كنت مستقوي وجبروتك

مش سمعت كلام الناس

يبقى تستحمل وخلاص

وعلمت "الوطن" أن الفنان الكبير عمرو دياب انتهى من تسجيل أغنية جديدة من كلمات الشاعر السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، ومن المقرر طرح الأغنية، خلال أيام فصل الصيف؛ لتكون ثاني أعماله في موسم الصيف.

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعا، على تطبيق أنغامي للموسيقى.

وتفوق الهضبة بأغنيته "يا بلدنا يا حلوة" محققا المركز الأول، ثم تلاه سعد لمجرد بأغنيته عدى الكلام ثم ويجز بأغنية فيلم الغسالة. وجاء في المركز الرابع أمجد جمعة بأغنية أنا لما بحب، وفي المركز الخامس رامي صبري بأغنية خطيرة.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.