"يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب تُحقق 9 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، أكثر من 9 ملايين مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها قبل 5 أيام تقريبًا، إذ لازالت تتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مُشاهدة، على الموقع حتى الآن.

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

وما زال النجم عمرو دياب، يفي بأفضال الفنان الراحل عزت أبو عوف عليه، من خلال تذكره في أعماله الفنية الجديدة.

وبعد أن دون الهضبة اسم أبو عوف على أسطوانته الأخيرة لألبوم "سهران"، والذي أهداها لروحه تقديرا منه دوره الكبير في مسيرته الشخصية، عاد "دياب" وتذكر من جديد الفنان الراحل في كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، ولكن عن طريق إظهار السيارة التي كان يقودها أبو عوف رفقته في فيلم "آيس كريم في جليم".

وعندما تساءل جمهور عمرو دياب عقب عرض الكليب، عن أسباب ظهور الهضبة في الكليب بسيارة قديمة، كانت الإجابة أن تلك السيارة هي التي جمعت أبو عوف بعمرو دياب لأول مرة في فيلم "آيس كريم في جليم" الذي عرض عام 1992.

يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.