وائل الفشني: "عمرو دياب عالمي ودايما بيعمل الجديد"

أعرب الفنان وائل الفشني، عن إعجابه الشديد بالهضبة عمرو دياب، قائلًا: "عالمي، دايمًا بيعمل الجديد، ودخل الطبلة في أغنية حبيبي ولا على باله، ودخل الرِق برضه معاها".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "اضطريت إني ألعب تيكنيك جديد، لعبت هندي وهي حاجة صعبة جدًا، ولعبت رِق، واتمرنت بشكل كبير ووصلت للي أنا عاوزه بصعوبة".

وتألق الفنان وائل الفشني، في ابتهال "يا كعبة البيت العتيق"، وهي من كلمات التراث وألحان تامر كروان وارتجال وائل الفشني.

ومن كلمات الابتهال: "يا كعبة البيت العتيق وقبلة الكونين، يا أم القرى تستيقظ على ميلادها بالنور و من هذا الكرى".