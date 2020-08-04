فيديو.. عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة "مالك غيران" على فيسبوك

طرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "مالك غيران" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وطرح عمرو دياب مؤخرا أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، واحتلت المرتبة الأولى في مختلف الدول العربية، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذي ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى، وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.