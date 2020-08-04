أزمة في مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لم يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الأحد المقبل، والمؤجل من الدور الأول في الدوري، إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء، خاصة أن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي، انتهت في 30 يونيو الماضي.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق اتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن، لوضع النقاط فوق الحروف، كما أن التفاوض مع النادي الإنجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا، وصل إلى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا، وستشهد الأيام القليلة المقبلة، حسم كل هذه الأمور.

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