الأهلي يخاطب الاتحاد الأفريقي لحضور الجماهير أمام الوداد

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه يتمنى أن تسنح الظروف لخوض مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري، لمؤازرة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.

وأكد مرجان في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي، "أتمنى أن تكون الظروف مناسبة لحضور الجمهور مباراة الوداد، سنقدم طلب إلى الأمن لإقامة المباراة بجماهير، إذا سارت الأمور بشكل جيد وانتهت أزمة كورونا التي ضربت العالم في الفترة الأخيرة".

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