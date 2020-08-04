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نجاة هيفاء وهبي وأسرة مسلسلها الجديد من انفجار بيروت

كتب:

خالد فرج
07:02 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

نجت أسرة مسلسل "أسود فاتح" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من موت محقق إثر الانفجار الضخم الذي دوى، منذ قليل، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشف الفنان حسام الجندي أحد أبطال المسلسل تفاصيل اللحظات الصعبة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "ده انفجار حصل أمام الأوتيل اللي قاعدين فيه في بيروت وسبب اتلافات في واجهة الفندق، بس الحمد لله أسرة مسلسل أسود فاتح كلهم بخير الحمد لله اللي ليه حد هنا يطمن، أنا شوفت المنظر ده بعيني ده غير طبعا الهزة الأرضية غير الطبيعية".

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