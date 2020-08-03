هيفاء وهبي تمدح "صاحبة رأي": ألبوم إليسا قطعة فنية جميلة

هنأت المطربة هيفاء وهبي، إليسا على طرحها ألبوم "صاحبة رأي"

وعلقت "هيفاء" عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة "أجلس في غرفتي وأسمع ألبوم إليسا الجديد، هذه قطعة فنية جميلة مبروك صديقتي الحبيبة"

ويضم ألبوم إليسا 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.